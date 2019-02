Testa-coda al posto di blocco, poi l'inseguimento: da 15 anni guidava senza patente

C'è che si inventa ogni stratagemma per superare l'esame teorico della patente, come ad esempio presentarsi all'esame con microcamera e auricolare, e chi non si fa alcun problema e guida tranquillamente l'auto, da quasi 15 anni. Un 32enne residente a Pavone Mella è stato fermato dagli agenti del comando di Polizia locale intercomunale di Leno dopo che era fuggito ad un posto di blocco, compiendo un pericoloso testa-coda lungo la Strada provinciale.

A bordo di una Volkswagen Golf il 32enne ha percorso ad alta velocità qualche chilometro prima di essere costretto a fermarsi. Una volta controllata la sua identità, la sorpresa: l'automobilista non ha mai preso la patente di guida.

Nell'indagine seguita al fermo - nella quale sono state controllate le riprese degli impianti di videosorveglianza di ben sei Comuni - è stato evidenziato che il 32enne utilizzava l'auto quotidianamente, anche per recarsi al lavoro. La multa staccata è decisamente salata: ben 5.110 euro.