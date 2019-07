Disastro ambientale: quintali di gasolio nei fiumi che attraversano la Bassa

Allarme inquinamento a Pavone Mella: quintali di gasolio sono finiti in un canale di scolo per poi raggiungere ben due corsi d'acqua: il fiume Mella prima, l'Oglio poi. La segnalazione è partita da alcuni residenti di via Monsignor Davini a Pavone Mella: della vicenda se ne occupano l'Arpa e la polizia locale.

Tutto è successo mercoledì, nel tardo pomeriggio: un forte odore di gasolio è stato avvertito nella zona di Davini. Viene dato l'allarme, la preoccupazione è alta: il gasolio, dalla rete fognaria, raggiunge rapidamente le rogge e la rete di affluenti del Mella.

Sul posto intervengono tempestivamente la polizia locale, carabinieri, i tecnici dell'Arpa e i Vigili del Fuoco. L’emergenza viene in qualche modo arginata, con il posizionamento di alcune barriere di contenimento: ma il danno ormai è fatto e la chiazza oltrepassa gli argini raggiungendo anche il fiume Oglio.

Chiara l'origine dello sversamento: la rottura di un contenitore di carburante per riscaldamento di un'azienda, in fase di ristrutturazione, di via Pralboino. Sono in tutti 15mila i litri di gasolio contenuti nell'enorme cisterna, circa 4mila quelli che sarebbero finiti nei fiumi bresciani.