Garage trasformati in magazzini per derrate alimentari: nei guai una famiglia

Dopo settimane di appostamenti e controlli a distanza, venerdì mattina gli agenti della Polizia locale di Leno sono entrati in azione ed hanno avuto conferma di tutti i loro sospetti. A Pavone del Mella una famiglia di immigrati indiani utilizzava normalissimi garage, due di proprietà e due presi in affitto, come magazzini per derrate alimentari da rivendere all'ingrosso.

L'indagine è partita dalla segnalazione fatta da alcuni cittadini residenti nella zona, insospettiti dall'andirivieni che a intervalli regolari si registrava presso quattro garage di proprietà di una famiglia di indiani in via Brescia. La famiglia gestisce un negozio nel Mantovano, a Goito, ma la mole di merce che entrava (grazie alla consegna di veri e proprio camion, addirittura autoarticolati) e usciva (a bordo di furgoni, camioncini e semplici vetture) sembrava sproporzionata per il commercio di un singolo punto vendita.

Nel sopralluogo della Locale è così emerso che nei garage era stipata, senza alcun permesso e al di fuori di ogni norma igienica, una mole impressionante di prodotti, alimentari e non. Le violazioni? Cambio di destinazione d'uso dei locali, stoccaggio abusivo di generi alimentari, vendita all'ingrosso non regolamentata. La multa in arrivo sarebbe di circa 5mila euro, a ciò si aggiunge l'obbligo di ripristinare la funzione originale dei quattro garage.