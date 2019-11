Imprenditore faccia a faccia con i ladri, notte di paura in azienda

Lunedì notte si è trovato faccia a faccia con i ladri mentre, proprio per timore dei furti, stava controllando la sua azienda di autotrasporti a Pavone Mella.

Colpo sventato, per fortuna. I ladri, dopo aver forzato la serratura del capannone, stavano cercando di impossessarsi di un carico di bici da corsa, ma sono stati sorpresi in flagranza. Scoperti dal titolare della ditta, hanno cercato di dileguarsi a bordo di un'auto.

Ma l'imprenditore li ha inseguiti e ha anche provato a fermarli, in attesa dell'arrivo dei carabinieri di Verolanuova che nel frattempo aveva allertato.

I militari sono giunti proprio mentre l'imprenditore era in balia dei malviventi: per liberarsi una via di fuga avevano ingaggiato una colluttazione con l'uomo. Due sono riusciti a scappare, mentre uno di loro è stato bloccato. Si tratta di un giovane di origine senegalese: è in stato di fermo per furto aggravato. Nelle prossime ore sarà processato per direttissima.