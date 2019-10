Maxi operazione dei carabinieri: fermate 400 auto, ritirate 13 patenti

Nella notte tra venerdì e sabato, è stato eseguito dai carabinieri un servizio di controllo straordinario che ha interessato in particolare i territori di Gardone Val Trompia e Salò.

Sono state oltre 400 le auto controllate e più di 500 le persone identificate. L'operazione aveva lo scopo di prevenire comportamenti pericolosi alla guida, dovuti all'assunzione di alcol o di stupefacenti.

Nel corso dei controlli sono state accertate 13 violazioni per guida in stato di ebrezza, 12 tra Gardone e Sarezzo e una a Salò. Oltre al ritiro di tutte le patenti e al sequestro di un veicolo, 8 automobilisti sono stati segnalati alla Procura di Brescia per guida sotto l'influenza dell'alcol.