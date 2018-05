Spettacolo in Trentino-Alto Adige al Passo del Rombo (2.509 metri), liberato dalla neve in vista della riapertura estiva.



Quello appena trascorso è stato per la zona un inverno record e, a lato del manto stradale, in alcuni tratti le pareti di neve raggiungono i 12 metri d’altezza.



Ne punti meno soleggiati, resteranno anche per tutta l’estate, andando naturalmente assottigliandosi con l’aumentare delle temperature.