Nozze vip nel cuore della Franciacorta, arriva Enzo Miccio

«Io non organizzo matrimoni: io metto in scena lo spettacolo dell'amore e lo rendo un evento indimenticabile»: Enzo Miccio descrive così il suo lavoro, lavoro che lo ha portato a trascorrere un fine settimana in Franciacorta, a Passirano.

Una coppia di sposi top-secret ha scelto di avvalersi del celebre wedding planner per l'organizzazione del matrimonio che verrà celebrato oggi. Dalla mattina di ieri Enzo Miccio si aggira a Passirano. Dopo una capatina in centro il conduttore ha raggiunto Villa Fassati Barba, la splendida location scelta per il ricevimento, di proprietà di Eugenia Baccolo.

Ancora non si sa se il matrimonio che verrà celebrato oggi rimarrà strettamente privato oppure finirà in tv, su real Time, nella trasmissione di Miccio.