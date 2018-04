Parco delle Cave, sarà il più grande d'Europa: il 28 aprile l'inaugurazione

Che meraviglia, finalmente: e tante altre ancora. Le parole buone stavolta si sprecano, per il Parco delle Cave: finalmente realtà, come già da qualche tempo anticipato, ma finalmente per davvero perché sabato prossimo – il 28 aprile – sarà la data ufficiale dell'altrettanto ufficiale inaugurazione. Bene, benissimo: la festa durerà tutto il giorno, a tema ambientale e non solo.

Missione compiuta, e come inizio non c'è male: la prima parte del nuovo Parco è un bel polmone verde a est della città, un'area da oltre 360mila metri quadrati al cui interno brilla di blu l'acqua di un laghetto che di metri quadri ne occupa più o meno 160mila. Ed è soltanto l'inizio: un passo alla volta il Parco si estenderà fino ad occupare 150 ettari di aree.

Per intenderci 1 milione e 500mila metri quadrati: sarà il parco di mitigazione urbana più grande d'Europa. Chi ben comincia, dicevamo: sabato 28 aprile si parte già dalla mattina, e dalla città, con la biciclettata in programma alle 10 in partenza da Largo Formentone.