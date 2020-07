Crolla a terra colpito da un malore, muore sotto gli occhi della compagna

Si è sentito male all'improvviso, durante una passeggiata in paese. Pochi istanti drammatici: si è accasciato a terra, perdendo i sensi, sotto gli occhi della sua compagna. È stata proprio la donna a chiamare i soccorsi, verso le 23 di giovedì sera.

La tragedia a Paratico, lungo via della Santa: l'uomo, un 57enne del posto, stava camminando quando ha accusato un forte malessere. Immediato l'allarme: sul posto si sono precipitate un'ambulanze, un'autotomedica e pure i carabinieri di Chiari. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori per salvargli la vita, per il 57enne non c'è stato più nulla fare: i sanitari non hanno potuto far atro che constatare il decesso.