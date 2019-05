Suicidio shock: giovane uomo si butta dal parapetto dell'oratorio

Tragedia nella mattinata di mercoledì a Paratico: un uomo di 43 anni si è tolto la vita lanciandosi dalla balaustra dell'oratorio del paese. A trovare il corpo senza vita, attorno alle 11, sono stati alcuni concittadini che hanno avvisato immediatamente il 112.

Per l'uomo, trovato riverso sull'asfalto, non c'era ormai più nulla da fare: sarebbe morto sul colpo, dopo essere precipitato per una decina di metri.

Nessun dubbio, purtroppo, sulla volontarietà del gesto, ma restano ancora tutte da chiarire le ragioni: le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Chiari.



Un dramma, che ha scioccato e lasciato senza parole l'intera comunità di Paratico, avvenuto solo poche ore prima della tragedia che si è consumata in una scuola media della città, dove un professore si è tolto la vita.