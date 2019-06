Cade mentre passeggia col cane, batte la testa e muore sul colpo

Paratico. Una tranquilla passeggiata col cane in riva al lago si è trasformata in tragedia, martedì pomeriggio poco dopo le 18. All'altezza dal bar La Vela di via Mazzini, l'89enne Sergio Tengattini è caduto a terra battendo la testa sui sassi che separano il prato dal Sebino.

La scena è stata notata da alcuni passanti, che hanno subito dato l'allarme al 112. Sul posto si sono precipitate un’auto medicalizzata del nosocomio Faccanoni di Sarnico e un’ambulanza dei volontari Basso Sebino, ma per l'anziano residente in paese non c'è stato nulla da fare, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari.