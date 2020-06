Rapina shock al supermercato: cassiera minacciata con un'arma

Paurosa rapina al supermercato Leader Price di Paratico, mercoledì pomeriggio: mancava poco all'ora di chiusura quando un uomo con volto coperto e un'arma (da chiarire se fosse un coltello o un taglierino) in pugno ha minacciato la commessa per farsi consegnare quanto c'era in cassa.

Commessa sotto shock: l'uomo ha varcato la sogna di gran corsa, poi ha estratto l'arma puntandola in faccia alla prima cassiera “Sbrigati o finisce male" avrebbe detto il rapinatore. La malcapitata, a causa del forte spavento, non è riuscita fornire indicazioni precise sull'arma e sul malvivente.

Indagano i carabinieri. I militari avrebbero già recuperato le immagini di videosorveglianza del supermercato e sentito altri testimoni per ricostruire l'accaduto.