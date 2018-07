Allarme per la febbre tropicale trasmessa dagli insetti: in paese scatta la profilassi

Nessun rischio endemico in vista, ma comunque massima allerta: come scrive Bresciaoggi, a Paratico è stata programmata una profilassi sanitaria per scongiurare qualsiasi forma di contagio dal virus Dengue, il portatore dell'omonima e pericolosissima febbre che fino a pochi giorni fa aveva colpito un professionista che era appena tornato da un viaggio di lavoro in Africa.

In parallelo alla profilassi sanitaria si prevedono anche interventi “pratici”: su indicazione del sindaco Carlo Tengattini il Comune ha già incaricato un'azienda che dovrà occuparsi della disinfestazione di alcune zone specifiche del paese.

In parallelo ci sarà anche l'intervento dell'Ats: l'autorità sanitaria verificherà l'efficacia della bonifica catturando a sua volta alcuni esemplari di insetti, che verranno poi analizzati dal punto di vista clinico, per monitorare l'eventuale presenza del virus.