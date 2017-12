Miracolo della piccola Amanda, Paolo VI sarà presto santo

Il Papa bresciano sarà presto santo. I cardinali e i vescovi del Dicastero per le Cause dei Santi hanno infatti riconosciuto e confermato il miracolo attribuito a Paolo VI, all’anagrafe Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, nato a Concesio il 26 settembre del 1897.

Il miracolo di Paolo VI non fu per ‘presa diretta’, in gergo si trattò di “intercessione”. Montini morì infatti nel 1978 a Castelgandolfo: il ‘suo’ miracolo è riconducibile al 2001, negli Stati Uniti d’America.



LA VICENDA - Una donna al quinto mese di gravidanza entra in crisi: il feto è a rischio, la rottura della vescica fetale potrebbe compromettere la vita di entrambi. Accanto alla madre una suora, assai devota al defunto Papa bresciano. Occhi bassi e mani giunte: le due donne si affidano all’intercessione di Paolo VI e la piccola Amanda nasce sana (e cresce benissimo).

Papa Francesco non ha ancora dato l’annuncio di quando avverrà la cerimonia di canonizzazione. Visto il calendario del pontefice, l’ipotesi più probabile sembra essere il prossimo mese di ottobre in piazza San Pietro a Roma.