Tragico infortunio mentre lavora nel bosco, muore papà di tre bimbi piccoli

Lacrime e cordoglio attraversano i confini regionali: il mondo del calcio, anche quello Bresciano, è in lutto per l'improvvisa e tragica scomparsa di Paolo Valenti. L'ex calciatore professionista, padre di tre figli piccoli, si è spento a soli 36 anni a causa di un drammatico infortunio sul lavoro. Originario di Bondo (Trento), aveva militato in tantissime squadre del Trentino, ma pure del Bresciano: cresciuto nel vivaio del Brescia, dal 2000 al 2003 aveva indossato la maglia del Montichiari calcio in C2. Nella sua lunga carriera di terzino aveva giocato anche a Salò.

Precipitato da oltre 10 metri di altezza

La tragedia si è consumata lunedì mattina in un bosco in località Zeller di Tione, a quota 1.378 metri. Chiusa la carriera di calciatore, per dedicarsi alla sua famiglia, aveva trovato lavoro in un'azienda del posto, specializzata nel taglio delle piante. Proprio mentre potava un albero, forse a causa della rottura della corda alla quale era assicurato, è precipitato per oltre 10 metri. Devastante l'impatto con il suolo, che non gli ha lasciato scampo.

Il cordoglio degli ex compagni

La drammatica notizia è rimbalzata sui social, gettando nello sconforto le tante società in cui il giovane padre aveva militato. "Oggi è un giorno triste, il destino è stato crudele" si legge sulla pagina Facebook della ASD Comano Terme Fiavè, la squadra di casa, dove il 36enne aveva militato per un intero decennio, fino al 2016. Ritiratosi dal campo, non aveva abbandonato la sua passione, mettendosi a disposizione come allenatore e responsabile del settore giovanile.