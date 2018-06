Scivola mentre arrampica, climber precipita nel vuoto per 10 metri

Una bruttissima caduta, che poteva avere conseguenze ben più gravi. Umberto Gottardi, 56enne di Palazzolo, è precipitato per una decina di metri mentre si stava allenando su una parete artificiale. Avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio, poi il volo nel vuoto e l'atterraggio in piedi.

Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì a Palazzolo, a dare l'allarme è stato un amico che ha assistito alla scena. Sul posto si sono precipitate un'ambulanza della Croce Rossa e da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. Per fortuna il 56enne, alpinista esperto e consigliere della sezione Cai di Palazzolo, non avrebbe battuto la testa e nemmeno mai perso conoscenza. L'allarme è rientrato poco dopo il ricovero al Civile, dove l'uomo è stato trasportato in eliambulanza: per lui traumi agli arti inferiori ma pare nulla di grave.

Stando a una prima ricostruzione il 56enne stava affrontando la palestra rocciosa allestita nell'area del Parco dell'Oglio, dove si allena frequentemente, e avrebbe perso l'appiglio, per poi precipitare nel vuoto. Proprio la preparazione dell'uomo e le sue ottimali condizioni fisiche avrebbero limitato le conseguenze della caduta dalla cima della parete.