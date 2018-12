Tuffo per veri "Ironman" a Palazzolo nel giorno di Santo Stefano. Protagonisti i nuotatori del gruppo "Sorghe de l'Oi", che si sono lanciati dal Ponte Romano con l'immancabile dress-code per simili imprese natalizie: berretto da Babbo Natale e costume rosso. L'impresa è stata immortalata dalle decine di curiosi sopraggiunti sul posto per godersi la gelida impresa.