Tragico gesto: uomo si suicida impiccandosi in una cascina

Non ci sono dubbi purtroppo su quanto accaduto, sulla dinamica e sulla volontarietà del gesto: un uomo di 54 anni si è tolto la vita domenica pomeriggio a Palazzolo sull'Oglio, in un casolare sul retro di una cascina (abitata) nella zona di Via Vanzeghetto Sotto.

Sarebbe stato infatti il padrone di casa ad accorgersi del corpo, intorno alle 18: una scena difficile da digerire, il proprietario dell'immobile e del terreno stava andando a portare il mangime alle sue galline, quando nel casolare vicino al pollaio ha scorto la figura di un uomo impiccato.

Appeso a una corda, a sua volta legata alle assi di legno che sostengono il tetto: forse una sedia, poco distante, utilizzata per compiere il gesto estremo. Carabinieri al lavoro, in cerca di un biglietto o di un qualche segnale. Anche i familiari sono già stati avvisati.

Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare: la centrale operativa dell'Areu ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Rossa e l'automedica. Ma gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro se non constatarne il decesso. L'uomo abitava in paese.