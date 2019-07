Uomo precipita dal ponte, poliziotto si tuffa per salvarlo: poi la tragedia

Appena l'ha visto cadere nel fiume Oglio dal ponte sulla A4, non ci ha pensato un attimo: si è tuffato ancora in divisa per cercare di salvargli la vita.

Tutto inutile, purtroppo. Il coraggio dell'agente della Stradale di Seriate non è valso ad evitare la tragedia, consumatasi venerdì a Palazzolo: quando ha riportato a riva l'uomo, non c'era ormai più nulla da fare.

Quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti: dall'incidente al gesto estremo, nessuna ipotesi è esclusa. Per i soccorsi sono giunti sul posto anche i vigili del fuoco e l'eliambulanza del 118, decollata da Bergamo.