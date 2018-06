Rissa in strada tra ubriachi finisce nel sangue: uomo ferito a bottigliate

Una lite scoppiata per futili motivi e poi degenerata nel sangue. È la cronaca minima di quanto avvenuto domenica sera a Palazzolo, in Via Cortevazzo. Ad avere la peggio un 40enne siriano: è stato colpito all'avambraccio con una bottiglia rotta, rimediando un taglio pare non di grave entità.

Tutto è successo intorno alle 20: il 40enne avrebbe avuto una discussione piuttosto animato con un magrebino. Dagli insulti, agli spintoni, il passo è stato piuttosto breve: la situazione sarebbe definitivamente degenerata quando il nordafricano ha impugnato una bottiglia rotta e ha ferito il rivale all'avambraccio. A quanto pare le scintille tra i due sarebbero nate per motivi banali: a infiammare gli animi sarebbe stato il troppo alcol ingerito da entrambi.

Sul posto si sono precipitati i mezzi del 118 e i carabinieri di Chiari: il 40enne ferito è stato trasportato all'ospedale Mellino Mellini per le cure del caso, mentre il suo aggressore, fuggito prima dell'arrivo dei militari, è stato successivamente rintracciato e denunciato.