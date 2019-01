Rapina da incubo: storditi con il gas in casa, derubati di tutti i loro averi

Aggrediti e rapinati in casa: sono stati derubati di tutti i loro averi. Oro e gioielli, soldi in contanti, i ricordi di una vita: un bottino da migliaia e migliaia di euro. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri, che raccomandano la massima allerta. Il colpo andato in scena a Palazzolo sull'Oglio fa parte infatti di una delle più tremende truffe agli anziani.

I malviventi infatti si sono travestiti: il primo indossava una divisa della Polizia Locale, il secondo invece una tuta da operaio, fingendosi un idraulico. Si sono presentati martedì mattina poco dopo le 10 in Via del Dosso, a San Pancrazio, suonando al cancello di Roberto Bonadei e Giuseppina Lozio, entrambi anziani.

La dinamica della rapina

Lui è molto conosciuto in paese: ex imprenditore, da tempo è presidente del locale gruppo Alpini. Suonano al citofono: quando se li è trovati di fronte si è fidato, ha aperto il cancello e li ha fatti entrare in casa.

Una volta dentro i due si sono coperti il volto e hanno spruzzato un potente spray, che a quanto pare ha avuto un rapido effetto stordente e soporifero. Con la coppia di anziani ormai fuori gioco, i malviventi hanno potuto ribaltare tutta la casa, arraffando così preziosi, gioielli e contanti.

Quando Bonadei e moglie si sono ripresi, i banditi erano già lontani. Sono fuggiti chissà dove, approfittando delle strade di campagna. I carabinieri sono arrivati in pochi minuti: hanno raccolto la testimonianza dei derubati, e poi hanno riconosciuto l'odore dello spray spruzzato in casa. Si tratterebbe di un gas particolare, già utilizzato in altre occasioni, per colpi simili.