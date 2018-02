Il rapinatore in farmacia spara tre colpi per liberarsi e fuggire

24 ore. Tanto è passato dalla tentata rapina di Brescia a quella a Palazzolo. Erano le 19:15, poco prima dell'orario di chiusura, quando un malvivente è entrato in azione alla Farmacia Busetti di via Firenze a San Pancrazio, frazione di Palazzolo sull'Oglio. Anche qui la rapina è stata sventata grazie all'intraprendenza dei farmacisti.

In città il malvivente era disarmato, e non ha profferito parola durante il minuto e 20 secondi del colpo a vuoto. A San Pancrazio il fatto è ancora più grave. Il rapinatore dal volto coperto è entrato nel locale brandendo una pistola. Subito si è scagliato contro il dipendente 45enne dietro al bancone che, con coraggio e destrezza, ha avvicinato il malvivente ed è riuscito ad afferrargli la mano. A quel punto, per liberarsi il rapinatore ha sparato ben tre colpi, prima di fuggire a mani vuote.

Le indagini sono condotte dai carabinieri delle stazioni di Palazzolo e di Chiari. All'interno della farmacia sono stati recuperati tre bossoli. Indizi importanti potrebbero arrivare dalle registrazioni delle videocamere.