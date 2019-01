"Chiuso per furto": svaligiata la sede del sindacato, rubati soldi e computer

Furto in notturna, e con parecchi danni, nella sede della Cgil di Palazzolo sull'Oglio: nello stabile di Vicolo Salnitro i malviventi sono entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì, rovistando dappertutto in cerca di oggetti di valore e soldi in contanti. E non è la prima volta: la sede del sindacato era già stata “visitata” circa un paio di mesi fa.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri: non sarà facile risalire alla banda di malviventi, in loco non sono state rinvenute tracce significative. Un bottino non troppo consistente, ma a cui si aggiungono i danni arrecati alla struttura: i ladri hanno rovistato dappertutto in cerca di oggetti di valore e soldi in contanti.

Per farlo, oltre a forzare la finestra da cui sono entrati, hanno sfondato anche due porte, rotto cassetti e armadi. Alla fine della razzia i banditi sono riusciti a intascare qualche centinaio di euro oltre che a un computer portatile. Praticamente lo stesso bottino del colpo di fine novembre.

Brutta sorpresa mercoledì mattina per dipendenti e delegati, quando si sono trovati di fronte a sale e uffici messi a soqquadro. Disagi anche per gli iscritti e i fruitori dei vari servizi: davanti all'ingresso un cartello eloquente, “Chiuso per furto”. Scelta obbligata, per rimettere a posto gli interni e fare l'inventario di quanto è stato portato via.