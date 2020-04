Precipita dalla finestra di casa, ragazzo portato in gravi condizioni al Civile

Un ragazzo di 30 anni, originario dell'Albania, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia, dopo essere precipitato nel vuoto da una finestra della sua abitazione, posta al secondo piano di una palazzina. Fortunatamente, sembra che non sia in pericolo di vita.

Il fatto è successo lunedì sera in via San Pancrazio a Palazzolo: sono in corso le indagini dei carabinieri per capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo. Al momento, pare sia escluso il coinvolgimento di terzi, sebbene nell'appartamento fosse presente un'altra persona.

Per i soccorsi sono sopraggiunti i vigili del fuoco e un'ambulanza. Il 30enne ha riportato lesioni multiple e, dopo il trasporto d'urgenza nel nosocomio cittadino, è stato ricoverato in codice rosso con una prognosi di due mesi.