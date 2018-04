Il miracolo della vita: giovane mamma partorisce nell'ambulanza in corsa

Il miracolo della vita, in continuo movimento: forse aveva troppa voglia di nascere, troppa voglia di venire al mondo. E così la sua giovane mamma non ha potuto fare altro che accontentarla, e partorire la sua bimba quando l'ambulanza era ancora in corsa, diretta in ospedale. La piccola è nata nelle campagne dell'Ovest bresciano, sull'autolettiga, tra Palazzolo, Cologne e Chiari.

Lo scrive il Giornale di Brescia: tutto è successo sabato notte, a bordo dell'ambulanza della Croce Rossa che da Palazzolo stava accompagnando la giovane donna, una ragazza di 23 anni, in ospedale. Ormai pronta a partorire, quando verso l'1 aveva allertato il 112 per annunciare l'arrivo delle doglie.

Pronta, davvero pronta: forse fin troppo, tanto che la piccola è nata appunto lungo il tragitto. I volontari e gli operatori sanitari dell'ambulanza l'avevano “caricata” a Palazzolo, con l'intenzione di accompagnarla in ospedale, al Mellino Mellini di Chiari.

Una corsa contro il tempo, ma di tempo non ce n'è stato: per fortuna una storia a lieto fine, senza complicazioni, della serie tutto è bene quel che finisce bene. La piccola è nata, e sta bene: anche la mamma sta bene, arrivate in ospedale nel cuore della notte, per gli accertamenti di rito. Presto saranno di nuovo a casa, per la prima volta insieme.