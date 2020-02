Camion prende fuoco, le fiamme lo divorano: fino a 6 chilometri di coda

Inferno di fuoco in autostrada, all'alba di venerdì mattina: intorno alle 5.30 sulla A4 Milano-Venezia tra i caselli di Ospitaletto e Palazzolo, in direzione Milano, è stato dato l'allarme per via dell'incendio divampato a bordo di un Tir adibito al trasporto di sacchetti e materiale alimentare, all'altezza della piazzola al km 195. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora, nel solo senso di marcia in direzione Milano, e riaperta verso le 6.30. Il traffico è defluito su due corsie ma si sono formati comunque fino a 6 chilometri di coda.

Sul posto sono state chiamate a intervenire due squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Brescia, con il supporto di tre autobotti, oltre ai vari mezzi di soccorso e al personale di Autostrade per l'Italia. Non facili le operazioni di spegnimento e bonifica: in questo preciso momento il fuoco sembra spento, ma proseguono gli interventi di messa in sicurezza della carreggiata.

Code e rallentamenti

Ci vorrà ancora un po' di tempo: una volta ripulita la strada il Tir dovrà essere portato via con un carro attrezzi speciale, attrezzato per i trasporti eccezionali. Inevitabili ulteriori code e rallentamenti: Autostrade per l'Italia suggerisce di uscire ai caselli di Ospitaletto o Rovato, e percorrere la Strada provinciale 11 con rientro in autostrada a Palazzolo.

A dare l'allarme, oltre al conducente del Tir, anche alcuni automobilisti in transito che hanno visto il camion fermo sul ciglio della strada, e le prime fiammate che divampavano dal rimorchio. Sono in corso accertamenti, con il supporto della Polizia Stradale, per risalire all'origine dell'incendio.