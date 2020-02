Colpo d'arma da fuoco, giovane uomo trovato morto: sul posto i carabinieri

Un uomo di 43 anni ha perso la vita a Palazzolo sull'Oglio, sembrerebbe a causa di un colpo d'arma da fuoco: la tragedia si è consumata in via Torre del Popolo, verso le 5.45 di martedì mattina.



Sul posto è intervenuta un'auto medica, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Chiari, che, al momento, mantengo il massimo riserbo sulla dinamica di quanto accaduto.