Folle inseguimento per le vie del paese: i ladri saltano dall’auto in corsa

La fuga rocambolesca è finita in una strada di campagna: la macchina (rubata) è stata abbandonata ancora in corsa, i malviventi sono scappati a piedi nei campi. E purtroppo l'hanno fatta franca: almeno per ora sono riusciti a far perdere le loro tracce. Ma indaga la Polizia Locale di Palazzolo, che starebbe seguendo una buona pista.

Tutto è successo tra Palazzolo e Palosco, nella serata di domenica. Una Volvo blu ha varcato il confine del paese bresciano ed è stata inquadrata dalle telecamere di sorveglianza. Non un'auto qualsiasi, ma uno dei tanti veicoli sospetti inseriti nella black list della Polizia Locale. Non essendo più possibile accedere alle banche dati ministeriali per controllare le targhe delle auto rubate, le forze dell'ordine hanno infatti dovuto stilarsi e aggiornare un proprio database.