Concerto nazirock a Palazzolo: pubblico da tutto il Nord Italia

Sangue ribelle, Onda nera, Ultima ratio, Aquila Aurea: questi i nomi, piuttosto significativi, dei gruppi musicali che nella serata di ieri si sono esibiti in un locale di Palazzolo sull'Oglio. Si tratta di gruppi "nazirock" seguiti da militanti e simpatizzanti di estrema destra.

La serata, dal titolo "No surrender vol.III", è stata organizzata da Brescia Skinheads, Veneto Fornte Skinheads, Lealtà Azione e Forza Nuova. Fino a poche ore dal concerto - eventi del genere attirano pubblico da tutto il Nord Italia - si conosceva solo il paese dove si sarebbe tenuto il raduno-concerto, il tutto per evitare di attirare sul posto eventuali gruppi di protesta.

Protesta che invece non è mancata addirittura in Parlamento, grazie al deputato di Sinistra Italiana Leu Nicola Fratoianni; il testo della sua interrogazione: "Non siamo di fronte ad un semplice concerto come ce ne sono tanti in Italia di carattere musicale, ma si tratta di un vero e proprio evento politico fortemente caratterizzato. La cosa non può non suscitare allarme e preoccupazione. Vi è un intensificarsi di tali raduni, spesso a margine contraddistinti anche da azioni di violenza e di intimidazione e soprattutto colpisce lo svolgersi nel territorio bresciano teatro di una delle più orrende stragi fasciste del dopoguerra nel nostro Paese. Vogliamo sapere dal governo perché un evento di questo genere non è stato bloccato dalle autorità. Vogliamo sapere quali azioni di prevenzione e di contrasto siano state predisposte dalle forze dell’ordine e se la magistratura sia stata interessata e coinvolta dalle autorità di pubblica sicurezza per tutte le valutazioni del caso. Nessuna sottovalutazione può essere accettata o giustificata".