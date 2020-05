Non risponde al telefono per ore, lo trovano senza vita sul divano di casa

L'hanno trovato morto in caso, steso senza vita sul divano: dai primi accertamenti medico-legali pare si tratti di un decesso per cause naturali. Dell'accaduto si stanno comunque già occupando i carabinieri, intervenuti per i rilievi. Pare esclusa l'ipotesi della morte violenta, così come quella del suicidio: in ogni caso le indagini sono ancora in corso.

L'allarme è stato lanciato da alcuni conoscenti, nel pomeriggio di giovedì a Palazzolo sull'Oglio: l'uomo, un 59enne di origini marocchine residente in Via Firenze a San Pancrazio, da diverse ore non rispondeva al telefono, circostanza che ha fatto preoccupare gli amici.

Carabinieri e pompieri alla porta

In pochi minuti i militari e i Vigili del Fuoco si sono presentati alla sua porta: dopo aver accertato che non rispondeva, i pompieri hanno sfondato la porta e hanno fatto irruzione nell'appartamento. Sul posto era stata fatta arrivare anche un'ambulanza: niente da fare, purtroppo.

Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La notizia si è diffusa rapidamente nel quartiere: i residenti sono stati inevitabilmente allertati dall'insolito movimento. C'erano anche gli agenti della Polizia Locale, chiamati a gestire la viabilità fino al termine delle delicate operazioni. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. A breve sarà riconsegnata alla famiglia.