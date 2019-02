Uomo esanime in un campo, l'allarme degli automobilisti: arriva l'elisoccorso

Riverso a terra in un campo, esanime. Così un uomo di 55 anni è stato trovato da due automobilisti che mercoledì mattina, poco dopo le 7.30, passavano da via Albarello, una strada che costeggia le campagne di Palazzolo sull'Oglio. Immediatamente è scattata la chiamata al 112: sul posto sono giunte un'ambulanza a pure l'elisoccorso, oltre a una pattuglia dei carabinieri della locale stazione.

Dopo le prime cure l'uomo è stato trasferito con l'eliambulanza al Civile di Brescia e lì ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero migliorate dopo l'arrivo nel nosocomio cittadino: il 55enne, che abita a poca distanza alla zona dov'è stato trovato privo di sensi, avrebbe ripreso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora da chiarire cosa sia accaduto, ma i primi accertamenti escluderebbero la responsabilità di terze persone: sul copro del 55enne non ci sarebbero infatti segni di violenza. L'uomo potrebbe aver accusato un malore, ma non si esclude la pista del gesto estremo.