Grave infortunio per un giovane operaio: mano e polso schiacciati dalla pressa

Un operaio di 27 anni di origini indiane è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Chiari dopo che martedì mattina, poco prima delle 5, è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro mentre stava lavorando in fabbrica: non è in pericolo di vita, ma si è schiacciato mano e polso con un macchinario.

E' successo in un'azienda di Via Miola a Palazzolo sull'Oglio, nella zona industriale di San Pancrazio: sono stati i colleghi di lavoro ad allertare il 112. La centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa, che ha provveduto al trasporto in ospedale.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Chiari, con il supporto dei tecnici della medicina del lavoro dell'Asst Franciacorta. Come da prassi, il macchinario è stato posto sotto sequestro per i dovuti accertamenti.