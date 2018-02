Notte da incubo: incendio divampa in un condominio, evacuate 7 famiglie

E' stato inevitabilmente un corto circuito elettrico a scatenare l'incendio divampato mercoledì mattina ancora prima dell'alba in un condominio di Via Vedra a Palazzolo sull'Oglio: il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha messo in salvo in tutto sette famiglie, e circa una dozzina di persone.

L'allarme è stato lanciato tra le 4 e le 4.30 da un residente che stava andando al lavoro. Mentre si dirigeva verso la sua auto si è accorto del fumo già denso e già nero che stava invadendo lentamente i corridoi dei garage e dei box nel seminterrato.

Sul posto in pochi minuti sono arrivate squadre di pompieri da Brescia e Palazzolo, oltre all'autoscala che è stata utilizzata per mettere in salvo le donne e i bambini che abitavano ai piani alti. Tutto è bene quel che finisce bene: nessuno si è fatto male.