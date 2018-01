Le fiamme divorano il tetto, una famiglia resta senza casa

Una famiglia senza casa e almeno 100 metri quadri di tetto completamenti distrutti: è il bilancio del rogo divampato nella mattinata di lunedì a Palazzolo. Tanta, tantissima, paura ma per fortuna niente feriti o intossicati: i vicini di casa hanno prontamente dato l'allarme, avvisando il proprietario dell'abitazione prima che fosse troppo tardi.

L'allarme è scattato attorno alle 9 dalla cascina Albarello: sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Brescia, Chiari e Palazzolo. Per spegnere l'incendio ci sono volute quasi 4 ore: solo nel pomeriggio è stato spento l'ultimo focolaio e sono terminate le operazioni per la messa in sicurezza dell'edificio. L'abitazione coinvolta nell'incendio, sita al secondo piano, è stata dichiarata inagibile.

Le fiamme sono divampate dalla canna fumaria della stufa, probabilmente a causa di un malfunzionamento, e in pochi minuti hanno divorato circa 100 metri quadrati di tetto. La famiglia che vive nell'appartamento lambito dall'incendio non potrà rientrare in casa fino a quando non sarà sistemata la scala d'accesso all'appartamento.