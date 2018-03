Rogo alla casa di riposo: tre intossicati dal fumo

L'incendio è scoppiato nel magazzino a pianterreno. Le fiamme erano circoscritte, ma il fumo ha rapidamente invaso i corridoi della struttura fino ai piani alti, provocando un vero e proprio allarme nella casa di riposo. È successo questa mattina poco prima delle 10 alla "Don F. Cremona" di via Britannici a Palazzolo, nel quartiere Mura, una onlus con funzione di R.S.A. accreditata dalla regione Lombardia.

La maggior parte degli ospiti è stata trasferita d'urgenza in un'ala sicura della residenza. Il primissimo bilancio - la nota ufficiale di Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza - parla di una intossicazione per tre persone, tre operatrici sanitarie, trasportate in ospedale. Una quindicina di ospiti sono stati costretti ad inalare ossigeno per riprendersi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Palazzolo, Chiari e Brescia. Al momento resta da valutare la sicurezza della struttura.