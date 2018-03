Noto maestro di karate stroncato da una terribile malattia: "Sarai sempre nei nostri cuori"

Lutto nel mondo delle arti marziali: Gianfranco Morstabilini, noto maestro di karate, si è spento nei giorni scorsi, all'età di 73 anni. Da tempo lottava contro una terribile malattia, che non gli ha lasciato scampo. La tragica notizia della sua morte si è diffusa rapidamente a Palazzolo, paese in cui viveva, e in tutto il Nord Italia.

'Francone', così Gianfranco veniva affettuosamente chiamato da allievi e amici, era una figura di spicco nel mondo del karate. Una vita passata sul tatami: ai grandi successi raggiunti nella disciplina (è stato campione italiano negli anni '70) ha sempre affiancato l'insegnamento. All'inizio degli anni '90 lasciò definitivamente la pratica del Karate per dedicarsi completamente allo studio dell'Aikido e del Katori Shinto Ryu.

Maestro attento e disponibile, è stato un esempio per decine di allievi, che in queste ore lo stanno ricordando sui social Network. "Grande maestro e soprattutto grande persona. Sarà sempre nel mio cuore" scrive uno dei tanti ragazzi allenati da Gianfranco.

"Ci mancherà tantissimo la sua presenza sempre gioviale sul tatami e la sua disponibilità verso tutti i suoi allievi." si legge sulla pagina Facebook dell’associazione internazionale Jitakyoei Budo - Università europea arti marziali e cultura orientale.

Oltre ai suoi adorati allievi lascia la mamma Teresa, il fratello Sergio, le sorelle Elisabetta, Annamaria, Oliva e Agostina. L'ultimo saluto alle 14 di lunedì: il corteo funebre partirà dalla casa del commiato 'Le Calle' per poi raggiungere la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Palazzolo sull'Oglio.