Raffica di furti in paese: sparite tre auto in una notte

Un intero complesso residenziale è stato preso di mira dai ladri. Succede a Palazzolo sull'Oglio: in una notte sono sparite ben tre auto. L'episodio alcuni giorni fa nella frazione di San Pancrazio, un risveglio amarissimo per due famiglie residenti in un caseggiato di via Lancini: delle loro macchine non c'era più traccia.

Un colpo messo a segno rapidamente e senza fare troppo rumore: nessuno si è infatti accorto di nulla. Ad agire, molto probabilmente, una banda specializzata nei furti d'auto: dopo aver arraffato un computer e altri oggetti di poco valore hanno trovato le chiavi delle macchine, due berline e un'utilitaria di fabbricazione tedesca, hanno messo in moto e sono fuggiti al volante dei mezzi appena rubati.

Parte della refurtiva è già stata trovata nella Bergamasca e nel Mantovano, ma delle auto non c'è alcuna traccia: al vaglio dei Carabinieri di Palazzolo, che indagano sull'accaduto, le immagini delle telecamere di sorveglianza del comune.