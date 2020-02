Paziente in isolamento alla Fondazione Richiedei: proviene da Codogno

C'è un paziente in isolamento anche nei reparti della Fondazione Richiedei di Palazzolo sull'Oglio: si tratta di un residente a Codogno, il paese in provincia di Lodi dove si sono verificati i primi casi italiani di coronavirus. L'uomo era già in Fondazione per altre terapie.

Pare fosse ricoverato a Palazzolo da prima che scoppiasse l'epidemia. Come da prassi, i dirigenti sanitari hanno segnalato la cosa alle autorità sanitarie, tra cui Ats, e hanno provveduto all'immediata quarantena del paziente. Al momento non presenta sintomi, ma come da protocollo dovrà restare isolato e sotto stretta osservazione almeno per un paio di settimane.

Le sue condizioni sono buone, e comunque costantemente monitorato. Come in tutte le strutture ospedaliere e sanitarie dove non sono previsti reparti di emergenza-urgenza, o nelle case di riposo, anche alla Fondazione Richiedei sono limitati gli accessi. Vale per tutta la Lombardia: Regione e Ministero consigliano di rimandare visite, esami e terapie non urgenti.