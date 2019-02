In processione per la droga: per 'pippare' cocaina si andava al cimitero

Vendevano cocaina in trasferta, pensando forse di non dare nell'occhio, ma la loro presenza costante nella zona del cimitero ha attirato l'attenzione dei residenti, che hanno quindi segnalato tutto alla polizia locale.

Succede a Palazzolo: arrestati due uomini residenti a Palosco, comune della Bergamasca, beccati in flagranza mentre vendevano la droga a uno dei loro clienti. Spacciavano tra viale Rimembranze e via Prato, vicino al cimitero.

Erano una sorta di pendolari: tutti giorni partivano dal paese di residenza e si trasferivano nel Bresciano per accontentare i numerosissimi clienti. Gli agenti si sono appostati, li hanno seguiti, e hanno atteso il momento perfetto per intervenire.

La polizia locale li hanno sorpresi proprio nella zona del camposanto. Avevano appena venduto una dose di cocaina a un uomo di Castelli di Caleppio e si erano intascati i soldi. Per i due spacciatori sono scattate le manette e poi il processo per direttissima, il cliente è invece stato segnalato alla prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.