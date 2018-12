Cani antidroga a scuola e al parco: controllati centinaia di studenti

Come in stazione o in aeroporto, gli studenti sono stati “annusati” quasi uno ad uno, prima di entrare in classe: nessuno di loro è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Anche la scuola è risultata “pulita”: il cane Aiki, un pastore belga in servizio per la Polizia Locale, ha passato al setaccio i corridoi e le aule, i bagni e le scale, pure gli zaini di alcuni ragazzi. Ma non è stato trovato niente.

Non è andata così al vicino parco Life, che si affaccia sui quartieri Riva e San Giuseppe ed è vicinissimo al polo scolastico di Via Levadello (che ospita ogni giorno quasi 3000 studenti): qui il cane antidroga ha recuperato pochi grammi di hashish e di cocaina, probabilmente gettati via appena in tempo da qualche giovane che si era accorto dei controlli.

E’ questo il bilancio della mattina di prevenzione al consumo e allo spaccio di sostanze psicotrope andata in scena all’istituto superiore Giovanni Falcone di Palazzolo sull’Oglio: l’iniziativa è stata coordinata dalla Prefettura, con la partecipazione della Polizia Locale e dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e degli uomini del Reparto di prevenzione crimine della Polizia di Stato.

Protagonista delle ricerche il pastore belga Aiki, addestrato per fiutare tracce di droga e da qualche tempo al servizio della Locale palazzolese. L’intervento delle forze dell’ordine è andato in scena ancora prima delle 8: agenti e militari si sono posizionati all’ingresso della scuola, e hanno controllato centinaia di ragazzi, oltre che le classi e gli spazi interni dell’istituto. Un plauso all’iniziativa da parte della dirigenza scolastica.