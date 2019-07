Cadavere di un uomo nel fiume sotto il ponte della ferrovia, ritrovamento shock

Drammatica scoperta a Palazzolo: il corpo senza vita di un uomo di 60 anni è stato ritrovato, nel primo pomeriggio di venerdì, nel fiume Oglio, nei dintorni di via Sgrazzutti. A dare l'allarme, attorno alle 14.30, alcune persone che passeggiavano lungo i sentieri del parco fluviale: hanno notato un corpo esanime nel corso d’acqua e hanno chiamato il 112.

In pochi minuti sono sopraggiunte le ambulanze e i Vigili del Fuoco. Una corsa inutile: per l’uomo non n c'era ormai più nulla fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constare il decesso. Sul posto si sono precipitati anche i Carabinieri e la Polizia locale che hanno isolato l’area.

Sarebbe da escludere l'eventuale responsabilità di terzi: sul corpo del 60enne non sarebbero infatti stati trovati segni che lascino pensare a una morte violenta. L’ipotesi più probabile sembra quella del gesto estremo: l’uomo si sarebbero buttato dal ponte della ferrovia che sovrasta il corso d’acqua.