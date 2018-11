Assalto esplosivo al bancomat, bandito scaraventato a terra dal botto

Assalto al bancomat del centro commerciale Europa di Palazzolo: quattro banditi, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno cercato di far saltare in aria tutti i 4 sportelli presenti. Un gran boato, che ha provocato tantissimi danni alla filiale, e un bottino ancora da quantificare: solo una delle cassette blindate contenenti i contati si è aperta - le altre hanno resistito - e uno dei due rapinatori è stato sbalzato a terra dall'onda d'urto dell'esplosione.

Sono riusciti comunque a scappare, anche se con un bottino meno cospicuo del previsto. Ma i carabinieri indagano e posso fare affidamento sulle immagini di ben 5 telecamere di sorveglianza presenti nel centro commerciale.

Il blitz nel cuore della notte, giovedì intorno alle 2: i rapinatori sarebbero arrivati a bordo di un'auto, dopo averla lasciata nel parcheggio sono entrati come normali clienti all'interno dell'area dove si trovano gli sportelli, poi si sono intrufolati nella saletta dove si trovano le cassette con i soldi, hanno piazzato la carica esplosiva e sono usciti.

Proprio mentre cercavano di mettersi in salvo uno di loro è inciampato ed è stato scaraventato a terra da botto. Per lui nulla di eccessivamente grave: è riuscito ad alzarsi e a fuggire insieme agli altri membri della banda. Il bottino è ancora da quantificare, ma i danni sono davvero ingenti: le vetrate sono state distrutte e pezzi di controssofitto sono crollati al suolo. La filiale Unicredit è stata chiusa per tutta la giornata di giovedì, per consentire i rilievi della Scientifica e le tante riparazioni.