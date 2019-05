Bimba precipita dal balcone in piena notte: portata in ospedale in eliambulanza

Una bimba di soli cinque è anni è precipitata dal balcone di una palazzina di San Pancrazio, frazione di Palazzolo. Un volo per fortuna di pochi metri: è caduta dal terrazzino del primo piano e avrebbe battuto il volto sull’asfalto. L’episodio in piena notte, in via Brindisi.

Grande lo spavento dei genitori, che hanno immediatamente allertato il 112. La chiamata è scattata attorno all’una di mercoledì: sul posto è stata inviata l’eliambulanza.

Per fortuna la piccola non ha mai perso conoscenza, ma i sanitari hanno preferito trasportarla d’urgenza in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione: è stata dimessa alcune ore dopo il ricovero con una prognosi di pochi giorni.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei Carabinieri, che non nutrono alcun dubbio sulla natura accidentale della caduta: la piccola si sarebbe avvicinata alla ringhiera del balcone, magari per gioco. Poi avrebbe perso l’equilibrio, finendo di sotto.