Senza patente alla guida di un'auto rubata: era già stato espulso 2 volte

Beccato senza patente alla guida di un'auto rubata e non assicurata, e per di più con due decreti di espulsione alle spalle a cui non ha mai ottemperato: è questo il “cocktail” di reati di cui dovrà rispondere, uno dopo l'altro, il marocchino di 27 anni fermato venerdì scorso dalla Polizia Locale di Palazzolo sull'Oglio.

Il giovane è stato raggiunto dagli agenti perché alla guida di una Smart che non aveva l'assicurazione: un dettaglio rilevato solo pochi attimi prima dalle telecamere di videosorveglianza posizionate all'ingresso del paese.

Un altro uomo in fuga a piedi

Alla vista degli agenti, l'uomo che era in auto con lui è scappato a piedi, e al momento si sono perse le sue tracce. Dagli ulteriori accertamenti è emerso che l'auto fosse rubata, sottratta indebitamente meno di un mese fa a un cittadino di Coccaglio.

Le verifiche sul giovane alla guida lo hanno definitivamente smascherato: era senza patente, tra l'altro già beccato (e denunciato) alla guida di uno scooter solo pochi mesi fa. Disoccupato e senza fissa di mora, su di lui già pendono due decreti di espulsione: è stato accompagnato in Questura, stavolta sarà espulso davvero.