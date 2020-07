Missionario e sacerdote amatissimo: addio a padre Fiorenzo, ucciso dal coronavirus

Una vita per gli altri, interamente dedicata ad aiutare i più fragili e bisognosi, stroncata in poco tempo. Padre Fiorenzo Bertoli si è spento nel pomeriggio di mercoledì in Brasile, dove era missionario da ormai oltre tre decenni. Vittima del coronavirus, che se l'è portato via in 10 giorni: aveva compiuto 72 anni lo scorso marzo.

Originario di Lavenone, è stato curato a Borgosotto di Montichiari negli anni Settanta e in altre parrocchie del Bresciano, lasciando un ricordo indelebile. A dare la notizia della sua scomparsa è stato Padre Rinaldo Guarisco - ex parroco della comunità dei Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione di Borgosotto e ora Superiore Generale dei CRIC - con un post su Facebook.

“Con grande rammarico la Congregazione dei Canonici Regolari dell’ Immacolata Concezione, insieme all’ Archidiocesi di Goiania, comunicano la morte di Padre Fiorenzo Bertoli, avvenuta oggi, 15 luglio 2020, alle 14 ore. Grande Missionario Italiano, in Brasile dal 1985. Ha svolto servizio pastorale in molte parrocchie e diocesi. Preghiamo per la sua persona e i suoi familiari. Ci lascia dopo 10 giorni internato nell’ UTI dell’ ospedale di Campo, vittima del Covid 19. Ringraziamo per le preghiere, solidarietá, e vicinanza alla Congregazione, alla famiglia e alla Diocesi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Decine i messaggi di cordoglio affidati a Facebook, tra cui quello del sindaco di Lavenone, Franco Delfaccio:

"Don Fiorenzo Bertoli è tornato alla casa del Padre. Quel Padre che ha servito nella sua vita donando se stesso in tutto e per tutto. L' amministrazione comunale tutta è vicina ai fratelli e alla sorella nonché ai nipoti e parenti tutti."