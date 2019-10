Si accascia a terra e perde i sensi, donna muore stroncata da un malore

Una donna di 59 anni ha perso la vita dopo essersi accasciata a terra, stroncata da un improvviso malore. La tragedia si è consumata martedì mattina a Paderno Franciacorta, nei pressi di un'azienda vinicola di via Roma.

L'allarme è scattato poco prima delle 9.30 e la macchina dei soccorsi si è mossa rapida: in pochi minuti, sono sopraggiunte due ambulanze e un'automedica. I sanitari del 118 avrebbero provato a lungo a rianimare la donna, ma il suo cuore non ha più ripreso a battere. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Chiari, per far luce sulle cause del decesso.