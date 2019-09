Ubriaco, ruba l'auto alla barista e fugge

Incurante della presenza di numerosi testimoni - gli altri avventori del locale - è salito tranquillamente sull'auto della barista, ha messo in moto e se n'è andato, tra l'altro pur non avendo la patente. Un romeno di 31 anni è stato fermato dai carabinieri del Radiomobile di Salò dopo un tentativo di fuga lungo le strade del Basso Garda. Lo racconta il quotidiano Bresciaoggi.

I fatti. Dopo una serata ad alto tasso alcolico, all'interno di un locale di Padenghe il romeno - con alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio - si è avvicinato alla borsetta della barista ed ha sfilato le chiavi della sua automobile. Uscito dal locale, si è diretto alla vettura, è salito ed ha messo in moto, per poi partire sotto gli occhi increduli dei presenti che hanno immediatamente avvisato la donna.

Uscita a sua volta, la barista è salita sull'auto di un altro cliente e si è messa alla caccia del ladro. Anche i carabinieri di Salò, ai quali è giunta la richiesta di intervento, si sono lanciati all'inseguimento del fuggitivo: raggiuntolo, hanno bloccato il veicolo sul quale viaggiava, lo hanno poi estratto ed ammanettato. Finito davanti al giudice nel processo per direttissima, l'arresto è stato convalidato. Quando finirà a processo sarà accusato di furto e guida senza patente in stato di ebrezza.