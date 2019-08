Si accascia a terra mentre va a fare la doccia, muore stroncato da un infarto

Un turista italiano di 75 anni ha accusato un grave malore sabato mattina al campeggio La Colombaia di Padenghe. Poco prima delle 10.30, stava andando a fare la doccia quando si è improvvisamente accasciato a terra.

In suo aiuto si sono precipitati altri campeggiatori, che - vedendolo esanime - hanno subito chiamato il 112. Purtroppo i disperati tentativi di rianimarlo non sono serviti a nulla.

Per i soccorsi sono intervenute l'infermierizzata di Desenzano, l'ambulanza dei Volontari del Garda e l'automedica di Montichiari. I carabinieri di Salò, intervenuti in campeggio, hanno confermato il decesso per cause naturali: molto probabilmente si è trattato di un infarto.