Maxi-rissa tra 40 persone: botte da orbi, volano pugni dopo il funerale

Se le sono date, eccome, al lido di Padenghe: lo scrive Bresciaoggi, nel raccontare della maxi-rissa che sarebbe scoppiata un paio di pomeriggi fa all'esterno del chiosco che sta direttamente sulla spiaggia. Erano passate da poco le 17 quando è scoppiato il finimondo: una lite che sarebbe degenerata per futili motivi, per il furto (presunto) di un paio di occhiali e forse per qualche bicchiere di troppo.

I protagonisti principali della sostanziosa zuffa sarebbero due famiglie rom che abitano in zona, e che si sarebbero ritrovate proprio a Padenghe per il funerale di un parente comune. Finito il funerale, si sono trasferiti sul lungolago per una veglia con un brindisi in memoria del caro estinto.

Proprio tra un bicchiere e l'altro, la situazione sarebbe degenerata. Calci e pugne, botte e spintoni, perfino gli arredi del bar che vengono danneggiati, in tutto una quarantina di persone coinvolte tra cui un gruppetto di giovani turisti, capitati per caso in mezzo alla rissa.

Anche il titolare del chiosco sarebbe stato aggredito, mentre cercava di riportare la calma. Sul posto sono arrivati rapidamente i carabinieri, ma prima del loro arrivo c'è stato una vera fuga di massa. Alcuni dei rissosi avrebbero pure sfregiato alcune auto in sosta. Pare comunque non ci voglia molto per identificarli e denunciarli.