L'attesa è finita: nuova passeggiata da un chilometro in riva al lago

L'attesa è finita, e in perfetto orario: verrà inaugurata sabato mattina alle 10.30 la nuova passeggiata a lago di Padenghe, un percorso di poco meno di un chilometro che dal porto di Villa Garuti raggiunge il Rio Maguzzano. In questi giorni gli ultimi ritocchi, poi il taglio del nastro: alla prima camminata ufficiale seguirà, come da tradizione, anche un immancabile aperitivo.

Per realizzare l'opera ci sono voluti meno di sei mesi di lavori, e un investimento di 450mila euro che è stato finanziato in gran parte dell'Autorità di Bacino, l'ente demaniale che si è occupato anche della progettazione e della direzione dei lavori.

Un altro passo importante, dal punto di vista turistico e non solo: “La passeggiata a lago cresce e migliora”, si legge nell'invito firmato dal sindaco Patrizia Avanzini. Ma certo non è finita: all'appello manca ancora un “pezzo” significativo – già finanziato, in parte, con 250mila euro – che dovrà attraversare il porto privato del West Garda.

Poche centinaia di metri, ma parecchio complicati: escluse le ipotesi di un ponte o di “progetti costosi”, si presume un accordo tra pubblico e privato per far passare i numerosi camminatori all'interno del porto.